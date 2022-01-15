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Новак Джокович задержан перед воскресным судебным заседанием

Новак Джокович задержан перед воскресным судебным заседанием
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Сербский теннисист Новак Джокович задержан перед воскресным заседанием суда, сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что 14 января состоялось заседание суда, по итогам которого дело серба передали в федеральный суд Австралии. Начало онлайн-слушаний в федеральном суде Австралии запланировано на 2:00 мск.

Напомним, вопрос с участием Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии до сих пор не решили. Вчера, 14 января, Джоковичу повторно аннулировали визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук. Состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение передать дело Новака в федеральный суд Австралии.

Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.

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