Новак Джокович задержан перед воскресным судебным заседанием

Сербский теннисист Новак Джокович задержан перед воскресным заседанием суда, сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что 14 января состоялось заседание суда, по итогам которого дело серба передали в федеральный суд Австралии. Начало онлайн-слушаний в федеральном суде Австралии запланировано на 2:00 мск.

Напомним, вопрос с участием Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии до сих пор не решили. Вчера, 14 января, Джоковичу повторно аннулировали визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук. Состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение передать дело Новака в федеральный суд Австралии.

Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.