Международная федерация тенниса выступила с заявлением о ситуации с Джоковичем

Международная федерация тенниса выступила с заявлением по поводу ситуации вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Хотя ITF уважает решение правительства Австралии, ситуация с Джоковичем разочаровывает всех. Протоколы должны быть четко и своевременно доведены до сведения, а надлежащий процесс должен соблюдаться всеми, чтобы он был эффективным. И хотя ITF считает, что полная вакцинация — это личное решение, мы считаем, что это ответственное действие, которое мы все должны предпринять, чтобы ослабить ограничения и избежать подобных случаев в будущем», — приводит заявление ITF Reuters.

Напомним, вопрос с участием Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии до сих пор не решили. 14 января, Джоковичу повторно аннулировали визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук. Состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение передать дело Новака в Федеральный суд Австралии.