Бадоса обыграла Крейчикову на тай-брейке в 3-м сете и завоевала титул турнира в Сиднее
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Девятая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса стала победительницей турнира в Сиднее (Австралия). В финале она обыграла четвёртого номера женского рейтинга, чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.
Бадоса 12 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Крейчиковой — 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 4.
Соперницами Паулы Бадосы по сетке были Елена Остапенко, Айла Томлянович, Белинда Бенчич и Дарья Касаткина.
Барбора Крейчикова на пути к финалу обыграла Жаклин Кристиан, Каролин Гарсию и Анетт Контавейт.
Призовой фонд турнира в этом году составил $ 703 580.
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