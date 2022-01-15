Даниил Медведев: чувствую себя увереннее, чем в прошлом году. US Open всё изменил

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как на его уверенности в себе сказалось завоевание титула на Открытом чемпионате США 2021 года.

«Раньше перед началом турнира я мог ощущать тревогу, нервничать и злиться из-за плохой игры. Но US Open всё изменил. Теперь я чувствую, что ещё больше знаю, на что способен. Знаю, как могу играть и что нужно делать, чтобы выступать хорошо. В целом US Open придал мне уверенности как в жизни, так и в теннисе. Я чувствую себя увереннее, чем в прошлом году в плане понимания своей игры и способностей», — сказал Медведев на пресс-конференции в Мельбурне.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Медведев сыграет с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом. Турнир стартует 17 января.