Даниил Медведев ответил на вопрос об участии Новака Джоковича в Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о скандальной ситуации вокруг первой ракетки мира серба Новака Джоковича. На пресс-конференции россиянина спросили, должны ли допустить Новака к участию в Australian Open. Сегодня, 15 января, уроженец Белграда был переведён в специальный отель в Мельбурне, где будет находиться до воскресного судебного заседания. Вчера Джоковичу повторно аннулировали визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук.

Претензии к Новаку возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб предоставил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но у австралийской стороны возникли вопросы по этому поводу. Джокович посеян под первым номером на Australian Open, который стартует 17 января.

«Из того, что я знаю, если у него есть легальный медотвод, позволяющий находиться в этой стране и делать то, что он хочет, то он должен играть. Если медотвод является недействительным или что-то другое является недействительным, то, что ж, любая страна может запретить тебе въезд», — сказал Медведев.

13 января состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии.