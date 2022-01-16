Джокович сделал заявление после проигрыша в суде по своему делу

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сделал публичное заявление о решении Федерального суда Австралии касательно своей депортации из страны.
«Я хотел бы сделать краткое заявление по итогам сегодняшнего судебного заседания. Сейчас я возьму немного времени, чтобы отдохнуть и восстановить силы, прежде чем делать какие-либо дальнейшие комментарии о произошедшем. Я крайне разочарован отклонением моего заявления касательно судебного пересмотра решения об аннулировании визы. Это означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Australian Open.
Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами в отношении моего отъезда из Австралии.
Мне немного неудобно, что в последние недели всё внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все сможем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Я хотел бы пожелать игрокам, судьям, персоналу, волонтёрам и болельщикам всего самого наилучшего на предстоящих соревнованиях», — приводит слова Джоковича The Age.
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