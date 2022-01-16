Опелка резко ответил на слова о том, что Джоковичу нужно было просто сделать прививку

Американский теннисист Райлли Опелка отреагировал на новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.

В «Твиттере» Опелка ответил на комментарий одного из пользователей. «Ему трудно было сделать прививку. Это не так», — написал болельщик тенниса, говоря о скандале с Джоковичем в Австралии.

«Что ещё было не так сложно для Новака, так это остаться на тренировочном корте на лишний час в 2008 году, когда он играл на «Мастерсе» в Цинциннати, чтобы подписать каждый детский мяч. Я был одним из тех детей. Он сделал много замечательных вещей для спорта, ты должен это знать», — написал Опелка в своём «твиттере».

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.