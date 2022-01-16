Tennis Australia прокомментировала решение суда над Джоковичем, ни разу не упомянув Новака

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) выступила с заявлением по поводу итогов судебного заседания первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.

«Tennis Australia уважает решение Федерального суда. Согласно правилам турнира «Большого шлема», первую позицию в сетке займёт лаки-лузер. Мы с нетерпением ждём конкурентного и захватывающего чемпионата Австралии 2022 года. Желаем всем игрокам удачи», — говорится в заявлении.

Отметим, что девятикратный чемпион Australian Open Джокович уже успел потренироваться на кортах турнира. Также он был посеян под первым номером и в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.