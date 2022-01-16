Карузо – о замене Джоковича: возможно, я стал самым известным лаки-лузером в истории

Итальянский теннисист Сальваторе Карузо прокомментировал то, что занял место 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в основной сетке Australian Open – 2022. Карузо стал третьим лаки-лузером на турнире.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.

«Я не особо следил за делом Джоковича, это не в моей компетенции. Но мне жаль его Я здесь, чтобы играть в теннис. Возможно, я стал самым известным лаки-лузером в истории», — приводит слова Карузо журналист Маттео Москиатти в своём «твиттере».