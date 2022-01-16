Грег Руседски: всей этой неразберихи с Джоковичем можно было легко избежать

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски прокомментировал новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.
«Всей этой неразберихи с Новаком можно было бы легко избежать, если бы Открытый чемпионат Австралии и правительство штата Виктория сразу заявили бы, что к участию в турнире не допускаются теннисисты с медицинскими освобождениями. Вы должны быть полностью вакцинированы, иначе не сможете участвовать. Почему они так не поступили?» — написал Руседски в своём «твиттере».
Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено Федеральным судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.
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