Энди Маррей — о ситуации с Новаком Джоковичем: пострадали все любители тенниса

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о своём отношении к депортации Новака Джоковича перед стартом Australian Open.

«Это совсем не хорошо для репутации турнира. Ведь куда лучше, когда все ведущие игроки мира собираются вместе. Очень много вопросов будет по поводу произошедшего в Австралии и всей этой ситуации.

Новак – тот человек, которого я знаю с тех пор, как нам было по 12 лет. Это тот теннисист, которого я очень уважаю и против которого я неоднократно выходил на корт. Мне очень не нравится всё произошедшее с Джоковичем, и мне также не нравится тот факт, что Новак был задержан.

В любом случае пострадали все любители тенниса. Такое впечатление, что все решения принимались в последнюю минуту, поэтому и возникла подобная неразбериха. Надеюсь, мы сможем избежать повторения подобного на других турнирах. Никак не могу пожелать подобного Новаку и всему теннисному миру. Хочется верить, что сейчас все возможные вопросы закрыты», — приводит слова Маррея BBC.