Радмило Арменулич: к Новаку Джоковичу отнеслись исключительно недружелюбно
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Сербский теннисный тренер Радмило Арменулич полагает, что не самый радушный приём, оказанный первой ракетке мира Новаку Джоковичу в Австралии, скажется на выступлениях спортсмена.
«К Новаку отнеслись исключительно недружелюбно. Настолько всё плохо было, что это непременно скажется на его физической готовности и психологическом настрое. Прежде всего это может проявиться на ближайших турнирах. У меня не самый оптимистичный взгляд на возможное развитие событий», — приводит слова Арменулича сербское информационное агентство «Танюг».
В воскресенье, 16 января, Джокович в компании своего наставника, другой теннисной легенды Горана Иванишевича покинул Австралию. Место Новака в турнирной сетке займёт итальянец Сальваторе Карузо, 150-я ракетка мира.
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