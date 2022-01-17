Путинцева проиграла на старте Australian Open сопернице, занимающей 110-е место в рейтинге

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 16» состоялся матч первого круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 27-летняя представительница Казахстана Юлия Путинцева (43-й номер рейтинга) встречалась с 24-летней француженкой Армони Тан (110-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой представительницы Франции в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

На счету Путинцевой в этой игре 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 2 из 2 (100%) по реализованным брейк-пойнтам, в то время, как у её оппонентки 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 из 6 (83%) реализованных брейков.

Во 2-м круге Australian Open – 2022 Армони Тан встретится с победительницей пары Фиона Ферро (Франция, 104-й номер WTA) – Элина Свитолина (Украина, 16-й номер WTA).