Свитолина прошла во второй круг Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче первого круга Australian Open переиграла француженку Фиону Ферро. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена» и завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Игра продолжалась 1 час 32 минуты. Свитолина выполнила 4 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

В следующем матче украинская спортсменка встретится с Хармони Тан, которая также представляет Францию. В матче первого круга Тан обыграла казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву – 6:3, 6:3.

Россиянка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг Australian Open, уступив итальянской теннисистке Камиле Джорджи со счётом 6:4, 6:0.