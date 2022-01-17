Свитолина прошла во второй круг Australian Open
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче первого круга Australian Open переиграла француженку Фиону Ферро. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена» и завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:4).
Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 03:10 МСК
Фиона Ферро
Ф. Ферро
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 4
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|7 7
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Игра продолжалась 1 час 32 минуты. Свитолина выполнила 4 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.
В следующем матче украинская спортсменка встретится с Хармони Тан, которая также представляет Францию. В матче первого круга Тан обыграла казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву – 6:3, 6:3.
Россиянка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг Australian Open, уступив итальянской теннисистке Камиле Джорджи со счётом 6:4, 6:0.
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