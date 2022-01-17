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Свитолина прошла во второй круг Australian Open

Свитолина прошла во второй круг Australian Open
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче первого круга Australian Open переиграла француженку Фиону Ферро. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена» и завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 03:10 МСК
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4  
6 		7 7  
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Игра продолжалась 1 час 32 минуты. Свитолина выполнила 4 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

В следующем матче украинская спортсменка встретится с Хармони Тан, которая также представляет Францию. В матче первого круга Тан обыграла казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву – 6:3, 6:3.

Россиянка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг Australian Open, уступив итальянской теннисистке Камиле Джорджи со счётом 6:4, 6:0.

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