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Рафаэль Надаль обошёл Андрея Рублёва в рейтинге ATP, Аслан Карацев поднялся на 5 строчек

Рафаэль Надаль обошёл Андрея Рублёва в рейтинге ATP, Аслан Карацев поднялся на 5 строчек
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В обновлённой версии рейтинга ATP от 17 января испанец Рафаэль Надаль обошёл россиянина Андрея Рублёва и стал пятой ракеткой мира. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции. Аслан Карацев после победы на турнире в Сиднее поднялся на 15-ю строчку.

Рейтинг АТР. 17 января
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8935.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7970.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.
5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.
6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4785.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4155.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3608.
10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3390.
...
15 (20). Аслан Карацев (Россия) — 2553...
30 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1748.

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