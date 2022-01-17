Рафаэль Надаль обошёл Андрея Рублёва в рейтинге ATP, Аслан Карацев поднялся на 5 строчек

В обновлённой версии рейтинга ATP от 17 января испанец Рафаэль Надаль обошёл россиянина Андрея Рублёва и стал пятой ракеткой мира. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции. Аслан Карацев после победы на турнире в Сиднее поднялся на 15-ю строчку.



Рейтинг АТР. 17 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 015.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8935.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7970.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.

5 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.

6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4785.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4155.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3608.

10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3390.

...

15 (20). Аслан Карацев (Россия) — 2553...

30 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1748.