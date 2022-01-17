Отец Джоковича — о депортации сына: попытка убийства лучшего спортсмена в мире окончена

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, эмоционально отреагировал на аннулирование австралийской визы сына. 16 января суд отклонил апелляцию сербского теннисиста на аннулирование визы, из-за чего первой ракетке мира пришлось покинуть Австралию.



«Попытка убийства лучшего спортсмена в мире окончена. 50 пуль в грудь Новака. Увидимся в Париже», — написал Срджан в «сториз» в своём «инстаграме».



Так как Джокович проиграл судебное дело, ему придётся оплатить судебные издержки. Претензии властей Австралии к сербу были связаны с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса. Пограничные службы посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для этого.



Место 9-кратного чемпиона Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.

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