Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Отец Джоковича — о депортации сына: попытка убийства лучшего спортсмена в мире окончена

Отец Джоковича — о депортации сына: попытка убийства лучшего спортсмена в мире окончена
Комментарии

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, эмоционально отреагировал на аннулирование австралийской визы сына. 16 января суд отклонил апелляцию сербского теннисиста на аннулирование визы, из-за чего первой ракетке мира пришлось покинуть Австралию.

«Попытка убийства лучшего спортсмена в мире окончена. 50 пуль в грудь Новака. Увидимся в Париже», — написал Срджан в «сториз» в своём «инстаграме».

Так как Джокович проиграл судебное дело, ему придётся оплатить судебные издержки. Претензии властей Австралии к сербу были связаны с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса. Пограничные службы посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для этого.

Место 9-кратного чемпиона Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.

Новость по теме
Видео: последние шаги Новака Джоковича в Австралии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022