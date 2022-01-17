Надаль — на вопрос о депортации Джоковича: я уже устал от этой темы

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вновь прокомментировал скандальную историю с сербом Новаком Джоковичем. Накануне сербский теннисист не смог через суд добиться отмены аннулирования австралийской визы, в итоге его депортировали. Из-за этого Джокович пропустит Australian Open.
После выхода Надаля во второй круг турнира его вновь спросили о ситуации с Новаком.
«Если честно, я уже устал от этой темы. Когда он выиграл первое судебное заседание, я сказал, что суд принял своё решение. Вчера оно было другим. Я никогда не буду против того, что говорит правосудие.
На мой взгляд, для спорта будет лучше, если в турнире участвуют все сильнейшие игроки, включая Джоковича. Но получилось иначе. Думаю, что теперь ситуация полностью ясная.
У меня всегда были хорошие отношения с моими соперниками. В этом случае жизнь становится лучше. Я желаю ему всего хорошего. Вся эта ситуация была плохой, Новак был не единственным, кто здесь поступил неправильно. Но он также несёт ответственность», — сказал Надаль во время пресс-конференции.
- 17 января 2022
-
10:52
-
10:52
-
10:38
-
10:34
-
10:19
-
10:18
-
10:16
-
09:42
-
09:39
-
09:31
-
09:29
-
09:21
-
08:51
-
08:10
-
08:06
-
08:04
-
08:02
-
07:59
-
07:49
-
07:44
-
07:43
-
07:01
-
06:51
-
06:43
-
06:15
-
05:42
-
04:57
-
04:51
-
04:40
-
04:23
- 16 января 2022
-
23:18
-
22:34
-
21:34
-
20:27
-
20:20