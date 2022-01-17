Надаль — на вопрос о депортации Джоковича: я уже устал от этой темы

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вновь прокомментировал скандальную историю с сербом Новаком Джоковичем. Накануне сербский теннисист не смог через суд добиться отмены аннулирования австралийской визы, в итоге его депортировали. Из-за этого Джокович пропустит Australian Open.



После выхода Надаля во второй круг турнира его вновь спросили о ситуации с Новаком.



«Если честно, я уже устал от этой темы. Когда он выиграл первое судебное заседание, я сказал, что суд принял своё решение. Вчера оно было другим. Я никогда не буду против того, что говорит правосудие.



На мой взгляд, для спорта будет лучше, если в турнире участвуют все сильнейшие игроки, включая Джоковича. Но получилось иначе. Думаю, что теперь ситуация полностью ясная.



У меня всегда были хорошие отношения с моими соперниками. В этом случае жизнь становится лучше. Я желаю ему всего хорошего. Вся эта ситуация была плохой, Новак был не единственным, кто здесь поступил неправильно. Но он также несёт ответственность», — сказал Надаль во время пресс-конференции.

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