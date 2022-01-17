Премьер-министр Австралии намекнул, что Новак Джокович может досрочно вернуться в страну

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон намекнул, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович может досрочно вернуться в страну. Ранее министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс подтвердила, что депортированный из страны Джокович, не пожелавший прививаться, получил трёхлетний запрет на въезд в страну.
«Я не собираюсь оговаривать какие-либо предварительные условия или говорить что-либо, что не позволило бы министру принимать различные решения, которые он должен принимать. Запрет действительно длится три года, но есть возможность вернуться (досрочно. — Прим. «Чемпионата») при соответствующих обстоятельствах. В своё время это будет рассмотрено», — приводит слова Моррисона Business Live, ссылаясь на эфир 2GB.
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