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Джим Курье: для всех было бы лучше, если бы Джокович не прилетал в Австралию

Джим Курье: для всех было бы лучше, если бы Джокович не прилетал в Австралию
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Бывшая первая ракетка мира Джим Курье высказался о скандале с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Сербскому спортсмену аннулировали австралийскую визу, из-за чего он не сможет выступить на Australian Open.

«Я думаю, что в этом деле ещё не поставлена точка. Будет дополнительная информация, детали. Каким образом они одобрили его документы, когда он находился в аэропорту в Дубае? Я был в аэропорту в Лос-Анджелесе, у меня с собой была кипа документов, которую внимательно проверяли, хотя я полностью вакцинирован!

Очевидно, что там были какие-то серьёзные ошибки. Но, конечно, все проиграли от этого, пострадала каждая сторона. Очевидно, что для Новака было бы лучше, если бы он не летел в Австралию. Это было бы лучше и для тенниса, и для властей Австралии», — цитирует Курье Tennis 365.

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