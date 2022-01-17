Джим Курье: для всех было бы лучше, если бы Джокович не прилетал в Австралию

Бывшая первая ракетка мира Джим Курье высказался о скандале с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Сербскому спортсмену аннулировали австралийскую визу, из-за чего он не сможет выступить на Australian Open.
«Я думаю, что в этом деле ещё не поставлена точка. Будет дополнительная информация, детали. Каким образом они одобрили его документы, когда он находился в аэропорту в Дубае? Я был в аэропорту в Лос-Анджелесе, у меня с собой была кипа документов, которую внимательно проверяли, хотя я полностью вакцинирован!
Очевидно, что там были какие-то серьёзные ошибки. Но, конечно, все проиграли от этого, пострадала каждая сторона. Очевидно, что для Новака было бы лучше, если бы он не летел в Австралию. Это было бы лучше и для тенниса, и для властей Австралии», — цитирует Курье Tennis 365.
- 17 января 2022
-
12:29
-
12:16
-
12:12
-
11:47
-
11:36
-
11:31
-
11:28
-
11:20
-
11:14
-
10:59
-
10:52
-
10:52
-
10:38
-
10:34
-
10:19
-
10:18
-
10:16
-
09:42
-
09:39
-
09:31
-
09:29
-
09:21
-
08:51
-
08:10
-
08:06
-
08:04
-
08:02
-
07:59
-
07:49
-
07:44
-
07:43
-
07:01
-
06:51
-
06:43
-
06:15