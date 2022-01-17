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Джере: говорили, что мы боремся за Джоковича. Но что изменит мой пост в соцсетях?

Джере: говорили, что мы боремся за Джоковича. Но что изменит мой пост в соцсетях?
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Сербский теннисист Ласло Джере высказался о скандале с соотечественником Новаком Джоковичем в Австралии. Спортсмен был депортирован из страны после того, как его визу аннулировали.

«Когда стало известно окончательное решение, я написал ему, что мне очень жаль. То, что произошло в последние 10 дней, просто ужасно. Я не понимаю это. Чёрным по белому написано, что он мог въехать с медотводом. Очевидно, что люди не следовали собственным правилам. Это катастрофа.

Думаю, что Новак после этого станет сильнее. Это сербский менталитет. Когда мы терпим неудачу или сталкивается с несправедливым отношением, нас это мотивирует и добавляет сил. Особенно когда речь идёт о Новаке.

В раздевалке слышал некоторые разговоры. Не все поддерживают Новака, но все сербы за него. Некоторые говорят, что мы недостаточно боролись. Но что изменит мой пост в соцсетях?» — приводит слова Джере Sportklub.

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