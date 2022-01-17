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Чесноков: Карацев на сегодняшний день иссяк. Будет крайне тяжело пробиться в третий круг

Чесноков: Карацев на сегодняшний день иссяк. Будет крайне тяжело пробиться в третий круг
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Карацев в пяти сетах обыграл испанца Хауме Мунара, матч продолжался 4 часа 52 минуты.

«Не думаю, что Карацев сможет качественно сыграть на этом AO. В сегодняшнем матче он отдал всё, чтобы пробиться во второй круг. Аслан эмоционально выложился в Сиднее, играл там потрясающе. Но сейчас нужно быть эмоционально и физически свежим. Я так понимаю, Карацев на сегодняшний день полностью иссяк. Будет крайне тяжело пробиться в третий круг», — рассказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Турнирная сетка
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