Кафельников: не вижу ничего серьёзного в ошибках Карацева. Главное — результат

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал волевую победу соотечественника Аслана Карацева в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2022. Карацев в пяти сетах обыграл испанца Хауме Мунара, матч продолжался 4 часа 52 минуты.
«У меня тоже были матчи, где я допускал такое большое количество невынужденных ошибок и выигрывал. Более ста невынужденных ошибок Карацева — это ничего серьёзного. Не думаю, что на этом стоит фокусироваться. Самое главное, что есть результат. Аслан выиграл тяжёлый матч и вышел во второй круг. Уверен, что дальше будет лучше.
Останутся ли силы после такой длинной встречи? Конечно. Аслан — очень крепкий парень. Может, даже и хорошо, что первый круг такой. Потом будет легче. Соперник был неприятный, играет в неудобном для Карацева стиле. Аслан молодец, что всё преодолел и выиграл матч. Дальше всё будет нормально», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 17 января 2022
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