Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэр Мадрида хочет, чтобы Новак Джокович выступил на Madrid Open

Мэр Мадрида хочет, чтобы Новак Джокович выступил на Madrid Open
Комментарии

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда выступает за то, чтобы Новак Джокович смог приехать в Мадрид весной для участия в ежегодном теннисном турнире, который пройдет в столице Испании с 26 апреля по 8 мая.

«Правительство страны должно будет определить, возможно ли участие Джоковича в турнире. Однако, принимая во внимание все игровые качества, я думаю, что никто не может сомневаться в том, что он — номер один в мире. Если он сможет приехать на Madrid Open, то будет одним из главных претендентов на победу.

Несмотря на инцидент в Австралии, Джокович наряду с остальными великими теннисистами, которые приезжают на эти состязания, является прекрасной рекламой турнира. Именно благодаря подобным игрокам мадридский турнир ежегодно пользуется успехом у публики», — приводит слова Алмейды Libertad.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022