Мэр Мадрида хочет, чтобы Новак Джокович выступил на Madrid Open

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда выступает за то, чтобы Новак Джокович смог приехать в Мадрид весной для участия в ежегодном теннисном турнире, который пройдет в столице Испании с 26 апреля по 8 мая.
«Правительство страны должно будет определить, возможно ли участие Джоковича в турнире. Однако, принимая во внимание все игровые качества, я думаю, что никто не может сомневаться в том, что он — номер один в мире. Если он сможет приехать на Madrid Open, то будет одним из главных претендентов на победу.
Несмотря на инцидент в Австралии, Джокович наряду с остальными великими теннисистами, которые приезжают на эти состязания, является прекрасной рекламой турнира. Именно благодаря подобным игрокам мадридский турнир ежегодно пользуется успехом у публики», — приводит слова Алмейды Libertad.
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