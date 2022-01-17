Мэр Мадрида хочет, чтобы Новак Джокович выступил на Madrid Open

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда выступает за то, чтобы Новак Джокович смог приехать в Мадрид весной для участия в ежегодном теннисном турнире, который пройдет в столице Испании с 26 апреля по 8 мая.

«Правительство страны должно будет определить, возможно ли участие Джоковича в турнире. Однако, принимая во внимание все игровые качества, я думаю, что никто не может сомневаться в том, что он — номер один в мире. Если он сможет приехать на Madrid Open, то будет одним из главных претендентов на победу.

Несмотря на инцидент в Австралии, Джокович наряду с остальными великими теннисистами, которые приезжают на эти состязания, является прекрасной рекламой турнира. Именно благодаря подобным игрокам мадридский турнир ежегодно пользуется успехом у публики», — приводит слова Алмейды Libertad.