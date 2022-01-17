Виландер скептически высказался о шансах Надаля на победу в Открытом чемпионате Австралии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер оценил шансы испанца Рафаэля Надаля на победу в Открытом чемпионате Австралии – 2022 с учётом отсутствия серба Новака Джоковича.

«Было бы слишком амбициозно думать, что Надаль собирается выиграть Открытый чемпионат Австралии. Этот турнир «Большого шлема» наименее успешен для Рафы. В чём причина? Думаю, основной момент в том, что он не успевает набраться уверенности в своей игре во время предсезонной подготовки, ведь очевидно, что нельзя просто тренироваться, не проводя при этом много матчей. Рафа же всегда играл лучше всех, когда до этого выигрывал много матчей.

Мы всё ещё наблюдаем за этой невероятной гонкой. Новак собирался выиграть свой 21-й турнир «Большого шлема» и уйти в закат как величайший игрок в истории, но произошла эта ситуация. Плюс Рафа возвращается», — приводит слова Виландера Tennis 365.