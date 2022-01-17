Свитолина ответила, примут ли они с Монфисом участие в съёмках сериала от Netflix

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии – 2022. На старте украинка со счётом 6:1, 7:6 (7:4) обыграла представительницу Франции Фиону Ферро.

«Начало года было очень тяжёлым, но я не смотрю назад. Я рада, что у меня было время, чтобы потренироваться и адаптироваться к кортам в Мельбурне. В Аделаиде матчевые корты были закрытыми, условия были немножко другими. Я рада, что провела очень хорошие тренировки и с каждым днём чувствовала себя всё лучше и лучше. Рада, что смогла использовать это время эффективно. Сегодняшний поединок с Фионой Ферро получился очень стабильным с моей стороны, я играла агрессивно, сделала 27-28 виннеров. Сейчас будут восстанавливаться и готовиться к следующему матчу.

Если говорить о предстоящей встрече с Армони Тан, то я один раз видела, как она играла. Она придаёт мячу вращение, пытается играть комбинационно. Для меня важен мой теннис, мои действия на корте и свежая голова. Тогда я уверена, что у меня получится хороший матч. Сегодня и завтра буду тренироваться и готовится дальше к своему матчу», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

Также Свитолина ответила, примет ли участие в съёмках сериала о теннисном сезоне-2022 от Netflix.

«Они будут снимать очень активно. Отобраны игроки, которых они хотели подписать. Нам с Гаэлем тоже поступило предложение, мы пока думаем. Посмотрим, какие у них идеи, как это всё будет происходить. Пока ещё в раздумьях», — сказала Свитолина.