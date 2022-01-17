Тренер Медведева рассказал, как прошла его первая встреча с Даниилом

Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, рассказал, как прошла первая встреча с подопечным.

«Это были пасхальные каникулы. Я должен был дождаться в теннисном центре юниора, который в то время был в топ-15. Тренировка была назначена на 14 часов. Конечно, я был в клубе раньше, время шло, но никто ко мне не подходил. Через некоторое время я спросил себя: «Может быть это он?». Но тот парень не был похож на юношу, который входит в топ-15, скорее он напоминал подростка, который приехал на стажировку. На самом деле, это был он. Это была моя первая встреча с Даниилом.

Мы вышли на корт, потренировались. Он пробыл у нас неделю, прежде чем отправиться на турнир. Заметил ли я его потенциал? По нескольким причинам я не думал об этом. Во-первых, у меня не было того опыта, чтобы оценить способности молодого теннисиста того возраста и уровня. Во-вторых, когда я знакомлюсь с игроками или отдельными людьми, я никогда не вешаю на них ярлыки: мол, ты можешь, а ты – нет. Это связано с моим воспитанием и моим прогрессом как игрока», — приводит слова Сервары Eurosport.fr.