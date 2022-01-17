Карацев объяснил забавное фото с псом бывшей российской теннисистки Гавриловой

15-я ракетка мира, россиянин Аслан Карацев рассказал, почему сделал совместное фото с псом бывшей российской теннисистки Дарьи Гавриловой, которая сейчас носит фамилию мужа, австралийского теннисиста Люка Сэвилла.
У пса Сэвиллов Тофу есть «инстаграм», который насчитывает более шести тысяч подписчиков.
Фото: https://www.instagram.com/daria_sav/?utm_source=ig_embed
«Я, скорее, общаюсь с её мужем, он парный игрок, часто вижу его на турнирах. С Дашей тоже общаемся, когда видимся. Да, мне нравится эта собака, я слежу за её «инстаграмом». Очень умный пёс, встретил их вчера у отеля. По-моему, была фан-встреча с собакой, они в «Инстаграме» объявили. Я об этом не знал, случайно приехал в отель, увидел эту собаку, подержал и сфоткался», — сказал Карацев на YouTube-канале Eurosport.
- 17 января 2022
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