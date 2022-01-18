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Эстонка Контавейт уверенно прошла во 2-й круг Australian Open — 2022

Эстонка Контавейт уверенно прошла во 2-й круг Australian Open — 2022
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Джон Кейн Арена» состоялся матч первого круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором сошлись 26-летняя представительница Эстонии Анетт Контавейт (7-й номер WTA) и чешка Катержина Синякова (47-й номер WTA).

Встреча завершилась победой Контавейт со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

На счету Контавейт 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 из 14 (36%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 11 (18%) успешных брейков.

Во 2-м круге Australian Open – 2022 Контавейт встретится с победительницей пары Клара Таусон (Дания, 39-й номер WTA) – Астра Шарма (Австралия, 97-й номер WTA).

Сетка Australian Open - 2022.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 04:40 МСК
Анетт Контавейт
7
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Катержина Синякова
48
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
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