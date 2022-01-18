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Даниил Медведев назвал фаворита Australian Open

Даниил Медведев назвал фаворита Australian Open
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев назвал игрока, который, по его мнению, является главным претендентом на победу на Открытом чемпионате Австралии. Турнир проходит с 17 по 30 января.

По словам Медведева, больше всего шансов на победу у 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Я всегда говорю, что фаворитом является тот, кто располагается выше всех в рейтинге. В этот раз я выберу Рафу, поскольку у него 20 титулов на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Медведева Eurosport.co.uk.

Надаль и Медведев одержали победы в первом круге Australian Open. Испанец следующий матч проведёт завтра, 19 января, а россиянин — послезавтра, 20 января.

Турнирная сетка
«Первая четвертушка соперников сильнее». Полный путь Медведева к финалу Australian Оpen «Первая четвертушка соперников сильнее». Полный путь Медведева к финалу Australian Оpen
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