Андрей Рублёв прокомментировал победу в первом круге Australian Open
Поделиться
Россиянин Андрей Рублёв, который в матче первого круга Australian Open играл с итальянским теннисистом Джанлукой Маджером, прокомментировал победу. Рублёв победил со счётом 6:3, 6:2, 6:2, продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.
«Я чувствовал усталость перед первым матчем, поскольку до этого у меня был коронавирус. Но сейчас уже всё в порядке. Я не знал, как буду играть в первом матче. Было непросто приступать к борьбе на одном из лучших турниров, когда до этого не играл несколько недель. Но я действительно доволен тем, как всё прошло», — приводит слова Андрея AFP.
В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв сыграет с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.
Комментарии
- 18 января 2022
-
10:10
-
10:03
-
09:48
-
09:11
-
08:41
-
08:35
-
07:49
-
07:40
-
07:31
-
07:28
-
07:13
-
06:36
-
06:16
-
05:22
-
05:14
-
00:43
- 17 января 2022
-
23:41
-
23:29
-
22:52
-
22:48
-
22:28
-
21:48
-
21:39
-
20:58
-
20:57
-
20:30
-
20:02
-
19:59
-
19:48
-
19:30
-
19:04
-
17:56
-
17:52
-
17:39
-
17:29
Партнерский контент