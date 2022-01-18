Андрей Рублёв прокомментировал победу в первом круге Australian Open

Россиянин Андрей Рублёв, который в матче первого круга Australian Open играл с итальянским теннисистом Джанлукой Маджером, прокомментировал победу. Рублёв победил со счётом 6:3, 6:2, 6:2, продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

«Я чувствовал усталость перед первым матчем, поскольку до этого у меня был коронавирус. Но сейчас уже всё в порядке. Я не знал, как буду играть в первом матче. Было непросто приступать к борьбе на одном из лучших турниров, когда до этого не играл несколько недель. Но я действительно доволен тем, как всё прошло», — приводит слова Андрея AFP.

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв сыграет с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.