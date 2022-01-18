Роман Сафиуллин, которого срочно вызвали на Australian Open, проиграл в первом круге

Российский теннисист Роман Сафиуллин, которого срочно вызвали на замену травмировавшемуся норвежцу Касперу Рууду, проиграл в матче первого круга Australian Open. Соперником Сафиуллина был словак Алекс Молчан, победивший со счётом 6:3, 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 3 часа 29 минут.
Роман Сафиуллин выполнил 13 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Российский спортсмен реализовал три брейк-пойнта из шести (процент реализации — 50%). Молчан четырежды подал навылет и четырежды ошибся на подаче. Процент реализации брейк-пойнтов составил 38% (три из восьми).
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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