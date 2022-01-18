Циципас назвал сильнейших игроков на харде, не считая Джоковича, и забыл упомянуть себя

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, кого, без учёта серба Новака Джоковича, он считает лучшими игроками на харде.

«На хардовых кортах? Я назову Даниила Медведева, Александра Зверева, Рафаэля Надаля. Он взял много трофеев на харде. Каспер Рууд начал прибавлять на этом покрытии, если сравнивать с тем, как он играл на нём раньше. И, думаю, Хуберт Хуркач.

Почему не назвал себя? Я и не знал, что можно включить себя (улыбается). Когда мне задают такие вопросы, я всегда пытаюсь вспомнить других игроков и не рассматриваю себя. Это же вопрос про других. Не про меня. Но, безусловно, я тоже вхожу в этот список. Сто процентов», — приводит слова Циципаса журналист Мусаб Абид в своём «твиттере».