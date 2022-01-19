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Касаткина и Самсонова уступили в первом круге Australian Open в парном разряде

Касаткина и Самсонова уступили в первом круге Australian Open в парном разряде
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Российские теннисистки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова проиграли американкам Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик в первом круге Australian Open в парном разряде. Матч состоялся в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 12». Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась победой американских спортсменок со счётом 6:3, 6:3.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
19 января 2022, среда. 07:20 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Д. Коллинз Д. Кравчик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Д. Касаткина Л. Самсонова

Во втором круге Коллинз и Кравчик сыграют с победительницами матча Данка Ковинич (Черногория) / Александра Крунич (Сербия) – Айша Мухаммад (США) / Джессика Пегула (США).

Напомним, Дарья Касаткина вышла во второй круг AO в одиночном разряде, обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель – 6:3, 6:1. Людмила Самсонова также прошла во второй круг, победив американку Эмину Бектас со счётом 7:5, 6:4.

Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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