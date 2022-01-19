Касаткина и Самсонова уступили в первом круге Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова проиграли американкам Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик в первом круге Australian Open в парном разряде. Матч состоялся в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 12». Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась победой американских спортсменок со счётом 6:3, 6:3.

Во втором круге Коллинз и Кравчик сыграют с победительницами матча Данка Ковинич (Черногория) / Александра Крунич (Сербия) – Айша Мухаммад (США) / Джессика Пегула (США).

Напомним, Дарья Касаткина вышла во второй круг AO в одиночном разряде, обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель – 6:3, 6:1. Людмила Самсонова также прошла во второй круг, победив американку Эмину Бектас со счётом 7:5, 6:4.

Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.