Касаткина и Самсонова уступили в первом круге Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова проиграли американкам Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик в первом круге Australian Open в парном разряде. Матч состоялся в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 12». Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась победой американских спортсменок со счётом 6:3, 6:3.
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Во втором круге Коллинз и Кравчик сыграют с победительницами матча Данка Ковинич (Черногория) / Александра Крунич (Сербия) – Айша Мухаммад (США) / Джессика Пегула (США).
Напомним, Дарья Касаткина вышла во второй круг AO в одиночном разряде, обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель – 6:3, 6:1. Людмила Самсонова также прошла во второй круг, победив американку Эмину Бектас со счётом 7:5, 6:4.
Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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