У Умбера обнаружен ковид после поражения на AO. Его соперник может сыграть с Медведевым
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Французский теннисист Уго Умбер (29) после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии с соотечественником Ришаром Гаске со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 3:6 сдал положительный тест на коронавирус. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме».
«После вчерашнего вылета с турнира я сдал положительный тест. Я останусь на неделю в изоляции в Австралии. Спасибо за поддержку. Скоро увидимся», — написал Умбер.
Гаске во втором круге встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Победитель этого противостояния за выход в четвёртый раунд поспорит либо с россиянином Даниилом Медведевым (2), либо с австралийцем Ником Кирьосом. Australian Open завершится 30 января.
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