Рафаэль Надаль ответил на вопрос о секрете своей формы, рассмешив зрителей

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы в матче второго круга Australian Open с немцем Янником Ханфманом со счётом 6:2, 6:3, 6:4 ответил на вопрос о своей форме. После игры на корт вышел бывший американский теннисист Джим Курье и спросил испанца о секрете его формы.
«Я играю в гольф», — сказал Надаль.
Ответ Рафаэля очень рассмешил зрителей на трибунах. Затем испанец добавил: «Если честно, это правда. Я никогда не был одним из тех парней, что постоянно проводят время в зале. Я не фанат тренажёрных залов. Я, скорее, поклонник разных видов спорта. В последние пару лет из-за проблем с коленями я не мог заниматься разными видами спорта, как раньше. Сейчас я больше сосредоточен на тех вещах, которым раньше уделял не столь много времени. Тренируюсь где-то час-полтора в день в зале. Но, если честно, тяжести я никогда не поднимал».
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