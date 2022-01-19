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Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open

Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Вероника 4 раза подала навылет, активно выиграла 23 очка и допустила 17 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 15 виннеров и 23 неточности.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кудерметова поспорит с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 5) — Чжэн Циньвэнь (Китай, Q). Вероника стала первой россиянкой, которая вышла в третий круг Australian Open — 2022.

Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
19 января 2022, среда. 10:15 МСК
Вероника Кудерметова
32
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Елена-Габриэла Русе
72
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
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