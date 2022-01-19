Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.
Вероника 4 раза подала навылет, активно выиграла 23 очка и допустила 17 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 15 виннеров и 23 неточности.
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кудерметова поспорит с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 5) — Чжэн Циньвэнь (Китай, Q). Вероника стала первой россиянкой, которая вышла в третий круг Australian Open — 2022.
Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
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