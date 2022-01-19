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Матс Виландер: Джоковичу надо сделать прививку. У него есть ответственность перед спортом

Матс Виландер: Джоковичу надо сделать прививку. У него есть ответственность перед спортом
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал скандал вокруг 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию. Джоковича, не пожелавшего прививаться, депортировали из страны. Властей не убедило имевшееся у Новака медицинское исключение. Вследствие этого он пропустил Открытый чемпионат Австралии.

«Новак Джокович находится на пике карьеры. Считаю, ему надо сделать прививку. У него есть ответственность перед спортом, если только он не хочет просто уйти и завершить карьеру. Разумеется, это его личный выбор», — приводит слова Матса Виландера Eurosport.co.uk.

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