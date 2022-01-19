Евгений Кафельников оценил шансы Хачанова в матче с Надалем в 3-м круге Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с участием российского теннисиста Карена Хачанова и 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля. Хачанов и Надаль сыграют в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Карен Хачанов одержал уверенную победу (над французом Бенжаменом Бонзи во втором круге. — Прим. «Чемпионата»). Ну а что Надаль? Встреча Хачанова с Надалем будет очень интересной. Надеюсь, матч будет упорным и Карен покажет всё своё мастерство.

Как мне кажется, Надаль — фаворит в этом матче. Если Хачанов будет играть сфокусированно, со стопроцентной отдачей, то шансы навязать борьбу у него точно будут», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.