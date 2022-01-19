Турнирная сетка и результаты всех матчей 3-го игрового дня на Australian Open — 2022

Сегодня, 19 января, на Открытом чемпионате Австралии прошёл третий игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты матчей второго круга в мужском и женском одиночном разрядах.

Australian Open. Мужчины. Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 28) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:4, 6:0, 7:5.

Аслан Карацев (Россия, 18) — Маккензи Макдональд (США) — 3:6, 6:2, 6:2, 6:3.

Женщины. Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:2, 7:5.

Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

У женщин титул защищает японка Наоми Осака. В финале Australian Open 2021 года она победила американку Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:2.