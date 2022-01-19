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Australian Open — 2022, второй круг, 20 января, расписание, время начала матчей

Расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня на Australian Open — 2022
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Завтра, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится четвёртый игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием россиян.

Другие матчи с участием представителей России (время начала ориентировочное)
3:00 мск. Андрей Рублёв (Россия, 5) — Ричардас Беранкис (Литва).
3:00 мск. Людмила Самсонова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 31).
3:00. Вера Звонарёва (Россия) / Виктория Кужмова (Словакия, 16) — Варвара Грачёва (Россия) / Ангелина Калинина (Украина).
5:00. Дарья Касаткина (Россия, 25) — Магда Линетт (Польша).
5:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Саманта Стосур (Австралия, WC).
7:30. Аслан Карацев (Россия) / Артём Ситак (Новая Зеландия) — Маркус Даниэл (Новая Зеландия) / Фредерик Нильсен (Дания).
8:00. Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Анна Блинкова (Россия) / Александра Саснович (Беларусь).
11:00. Даниил Медведев (Россия, 2) — Ник Кирьос (Австралия).

Расписание матчей Australian Open (женщины)
Расписание матчей Australian Open (мужчины)
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