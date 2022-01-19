Собкин: матч Карацева с Маннарино будет непростым — кто ожидал, что тот победит Хуркача?

Заслуженный тренер России Борис Собкин рассказал об ожиданиях от матча Аслана Карацева с французом Адрианом Маннарино в третьем круге Australian Open. Во втором круге Карацев в четырёх сетах победил американца Маккензи Макдональда.

«Карацев и Макдональд — разные по классу игроки. Американец — хороший теннисист, но Аслан играет поприличнее, что мы и увидели сегодня. Первый сет выдался тяжёлым, надо было втянуться — у Аслана не всё получалось. Он просто дал фору, а дальше игра пошла достаточно уверенно.

Следующий матч с Маннарино будет непростым. Не делал бы поспешных выводов: кто ожидал, что француз обыграет Хуркача 3-0? Думаю, Карацев сам бы хотел получше стартовать в следующем матче. Сегодня он начал плохо — это не от дурости, на то есть достаточно глубинные причины, он же не со стенкой играет», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.