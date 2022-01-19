«Я слышала её историю». Наоми Осака высказалась о предстоящем матче с Амандой Анисимовой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала об ожиданиях от матча третьего круга, в котором её соперницей станет американская теннисистка Аманда Анисимова.

«Я никогда не играла с ней, не тренировалась. В следующем матче меня ожидает нечто новое. Приятно видеть её здесь. Я слышала её историю, то, что с ней случилось. Очень хорошо, что она это преодолела», — рассказала Наоми Осака на пресс-конференции.

Напомним, Константин Анисимов, отец и тренер Аманды, умер от сердечного приступа в 52 года – за неделю до старта Открытого чемпионата США 2019 года, последнего турнира «Большого шлема» в сезоне.

В настоящий момент победная серия Анисимовой составляет семь матчей.