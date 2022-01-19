«Я слышала её историю». Наоми Осака высказалась о предстоящем матче с Амандой Анисимовой
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала об ожиданиях от матча третьего круга, в котором её соперницей станет американская теннисистка Аманда Анисимова.
«Я никогда не играла с ней, не тренировалась. В следующем матче меня ожидает нечто новое. Приятно видеть её здесь. Я слышала её историю, то, что с ней случилось. Очень хорошо, что она это преодолела», — рассказала Наоми Осака на пресс-конференции.
Напомним, Константин Анисимов, отец и тренер Аманды, умер от сердечного приступа в 52 года – за неделю до старта Открытого чемпионата США 2019 года, последнего турнира «Большого шлема» в сезоне.
В настоящий момент победная серия Анисимовой составляет семь матчей.
Комментарии
- 19 января 2022
-
17:19
-
16:49
-
16:46
-
15:37
-
15:04
-
14:58
-
14:50
-
14:41
-
14:17
-
14:13
-
14:02
-
14:00
-
13:38
-
13:31
-
13:26
-
13:19
-
13:14
-
12:56
-
12:55
-
12:41
-
12:06
-
11:51
-
11:40
-
11:31
-
11:28
-
10:36
-
10:32
-
10:22
-
10:15
-
09:55
-
09:44
-
09:31
-
09:07
-
08:35
-
07:38
Партнерский контент