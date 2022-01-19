«Папа, я скучаю!» Американка с русскими корнями одолела в Мельбурне олимпийскую чемпионку

На кортах Мельбурна грянула очередная сенсация. Американка с русскими корнями Аманда Анисимова во втором круге Australian Open – 2022 одолела олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич.

Аманда Анисимова заявила о себе на корте довольно рано – дойдя в 17-летнем возрасте до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2019. В детстве кумиром Аманды была Мария Шарапова, о чём теннисистка не раз рассказывала. У Анисимовой русские корни, и благодаря этому, а также миловидной внешности и белокурой косе её частенько сравнивают с Анной Курниковой.

Карьера у Аманды шла в гору – из ниоткуда она взлетела в район топ-20, но всё оборвала трагедия в семье спортсменки. Её отец Константин Анисимов, который был не только любимым папой, но и неизменным тренером, умер от сердечного приступа в 52 года – за неделю до старта последнего турнира «Большого шлема» в сезоне – US Open — 2019.

Это ужасное событие надолго выбило Аманду из колеи. Теннисистка долго искала свою игру, но с приходом нового тренера всё чудесным образом преобразилось. Перед сезоном-2022 шефство над 20-летним дарованием взял бывший тренер Симоны Халеп – Даррен Кэхилл. И Анисимова по-настоящему расцвела – в начале января она уже успела выиграть турнир WTA в Мельбурне-2, победив в финале Александру Саснович.

Этот успех оказался очень важным именно в эмоциональном плане, о чём Аманда поспешила заявить в своём «инстаграме»: «Ого. Для меня очень важно начать год титулом. Обожаю играть перед австралийскими болельщиками, так что спасибо за классную неделю! Огромное спасибо моей команде. Очень благодарна вам за то, что вы со мной. И моему папе – папа, я скучаю! Как бы я хотела, чтобы ты мог отправить мне забавное сообщение, как ты обычно делал после побед. Но я знаю, что ты мною гордишься. Я тебя люблю».

На Australian Open победная серия Анисимовой продолжилась. На старте она справилась с Арианне Хартоно из Нидерландов и вышла на олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич. Соперницы уже встречались однажды – на травяных кортах в Мальорке-2019 сильнее оказалась Белинда Бенчич. В самом начале матча в Мельбурне швейцарка попыталась развить успех прошлой встречи и сделала брейк в первом же гейме. Но американка быстро перевернула ход игры в свою пользу. Она прекрасно двигалась по корту, подавала лучше соперницы и воспользовалась её ошибками – 6:2.

Второй сет оказался гораздо упорней. Игра выровнялась, после обмена брейками – 3:3 — теннисистки наладили свои подачи, дело приближалось к тай-брейку, но Анисимова в концовке партии поднажала и снова взяла чужой гейм, который оказался последним в матче – 6:2, 7:5 за 1 час 24 минуты борьбы.

Так американка с русскими корнями одолела олимпийскую чемпионку и довела серию побед в сезоне до 7 матчей. Если 2021 год Анисимова закончила на 78-м месте рейтинга WTA, то благодаря победе на турнире в Мельбурне начала Australian Open уже в статусе 60-й ракетки мира.

Сейчас благодаря выходу в третий круг турнира «Большого шлема» в промежуточном рейтинге Аманда поднялась в район топ-45. Но вряд ли она собирается на этом останавливаться, хотя следующая соперница у Анисимовой будет ещё сложнее – действующая чемпионка Australian Open Наоми Осака. Их матч пройдёт в пятницу, 21 января.