ATP оповестила игроков о том, что на турнирах во Франции смогут сыграть только привитые

Руководство ATP сообщило игрокам, что для участия в турнирах, запланированных во Франции, им необходимо будет вакцинироваться, сообщает Tennis Majors.
По информации издания, сегодня, 19 января ATP разослала теннисистам письма с пометкой «Важно», где говорится, что с 24 января правительство Франции запретит непривитым спортсменам участвовать в любого рода соревнованиях. Отмечается, что пока неясно, будут ли допущены к соревнованиям игроки, недавно выздоровевшие от коронавируса, если они не получат хотя бы одну дозу вакцины. «Для этого необходимы дополнительные разъяснения от французского правительства», — указано в письме.
«Игроки должны быть полностью привиты, чтобы иметь право участвовать в соревнованиях, или иметь медицинскую справку, освобождающую от прививок по медицинским причинам. Пожалуйста, обратите внимание, что никаких других исключений не будет», — отмечается в письме.
Первым теннисным турниром, на который распространится правило, станет «челленджер» в Кемпере, стартующий 24 января.
- 19 января 2022
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