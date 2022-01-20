«Это был какой-то зоопарк». Кирьос раскритиковал болельщиков на Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о поведении болельщиков на Australian Open. Во время матча первого круга, в котором Кирьос обыграл британца Лиама Броэди, болельщики устраивали фирменное празднование форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Они кричали «сиу!», как это обыно делает португалец. Кирьос признался, что его очень удивила такая реакция болельщиков.



«Не могу поверить, что они это делали. Болельщики делали празднование Роналду. Но португалец так поступает после гола. Я думал, что фанаты будут издавать эти звуки минут 10, а они делали это на протяжении двух с половиной часов при каждом розыгрыше. Я не знаю, зачем это было. Это был какой-то зоопарк», — сказал Кирьос на пресс-конференции.



В матче третьего круга Australian Open Кирьос встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Этот матч состоится сегодня, 20 января.

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