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Australian Open — 2022, 21 января, расписание, время начала матчей

Расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня на Australian Open — 2022
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Завтра, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится пятый игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием россиян.

Матчи с участием представителей России (время начала ориентировочное)
5:00. Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Мария Саккари (Греция, 5).
6:30. Анастасия Потапова (Россия) / Ребекка Петерсон (Швеция) — Кимберли Биррелл (Австралия) / Шарлотт Кемпенаерс-Поч (Австралия, WC).
8:00. Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция).
12:30. Карен Хачанов (Россия, 28) — Рафаэль Надаль (Испания, 6).
12:30. Аслан Карацев (Россия, 18) — Адриан Маннарино (Франция).

Australian Open завершится 30 января.

Расписание матчей Australian Open (женщины)
Расписание матчей Australian Open (мужчины)
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