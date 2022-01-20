Расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня на Australian Open — 2022

Завтра, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится пятый игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием россиян.



Матчи с участием представителей России (время начала ориентировочное)

5:00. Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Мария Саккари (Греция, 5).

6:30. Анастасия Потапова (Россия) / Ребекка Петерсон (Швеция) — Кимберли Биррелл (Австралия) / Шарлотт Кемпенаерс-Поч (Австралия, WC).

8:00. Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция).

12:30. Карен Хачанов (Россия, 28) — Рафаэль Надаль (Испания, 6).

12:30. Аслан Карацев (Россия, 18) — Адриан Маннарино (Франция).

Australian Open завершится 30 января.