«Это очень раздражало». Маррей рассказал об отношении к поведению фанатов на AO-2022

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей признался, что не мог понять поведение болельщиков во время матча первого круга Australian Open с грузином Николозом Басилашвили. Болельщики, собравшиеся на трибуне, неоднократно повторяли празднование форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, издавая звук «сиу». Шотландец заявил, что сначала не мог понять эти выкрики.



«Сперва я подумал, что меня освистывают, потому что до этого на тренировке болельщики это уже делали. Не знаю, с чем это было связано.



Но затем я понял, что там другое. Когда они повторяли этот звук снова и снова, я понял, что это «сиу» Роналду, его поведение после гола. И да, это очень раздражало», — сказал Маррей на пресс-конференции.