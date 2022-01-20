Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это очень раздражало». Маррей рассказал об отношении к поведению фанатов на AO-2022

«Это очень раздражало». Маррей рассказал об отношении к поведению фанатов на AO-2022
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей признался, что не мог понять поведение болельщиков во время матча первого круга Australian Open с грузином Николозом Басилашвили. Болельщики, собравшиеся на трибуне, неоднократно повторяли празднование форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, издавая звук «сиу». Шотландец заявил, что сначала не мог понять эти выкрики.

«Сперва я подумал, что меня освистывают, потому что до этого на тренировке болельщики это уже делали. Не знаю, с чем это было связано.

Но затем я понял, что там другое. Когда они повторяли этот звук снова и снова, я понял, что это «сиу» Роналду, его поведение после гола. И да, это очень раздражало», — сказал Маррей на пресс-конференции.

Новость по теме
«Это был какой-то зоопарк». Кирьос раскритиковал болельщиков на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022