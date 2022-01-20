«Это очень раздражало». Маррей рассказал об отношении к поведению фанатов на AO-2022
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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей признался, что не мог понять поведение болельщиков во время матча первого круга Australian Open с грузином Николозом Басилашвили. Болельщики, собравшиеся на трибуне, неоднократно повторяли празднование форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, издавая звук «сиу». Шотландец заявил, что сначала не мог понять эти выкрики.
«Сперва я подумал, что меня освистывают, потому что до этого на тренировке болельщики это уже делали. Не знаю, с чем это было связано.
Но затем я понял, что там другое. Когда они повторяли этот звук снова и снова, я понял, что это «сиу» Роналду, его поведение после гола. И да, это очень раздражало», — сказал Маррей на пресс-конференции.
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