Дарья Касаткина высказалась о предстоящем матче с чемпионкой «Ролан Гаррос» на AO

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от матча третьего круга на Открытом чемпионате Австралии, в котором её соперницей станет победительница «Ролан Гаррос» 2020 года, полька Ига Свёнтек.

«Жду матча, там посмотрим, загадывать никогда не стоит, потому что никогда не знаешь, как ты себя будешь чувствовать, как будет чувствовать себя соперник. Конечно, буду настраиваться на тяжёлый матч, а там уже игра покажет. Третий круг. Она уже выгралась в турнир, я тоже провела достаточно много матчей, поэтому, я думаю, будет прикольный матч», — приводит слова Касаткиной Eurosport.ru.

Во втором круге Касаткина сломила сопротивление польки Магды Линетт. Россиянка победила соперницу со счётом 6:2, 6:3.