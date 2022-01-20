Кафельников: сомнений в победе Медведева над Кирьосом не было. Даня — главный фаворит AO
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга Australian Open, в котором его соперником был Ник Кирьос. Медведев победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.
«У меня не было сомнений по победе Дани даже после третьего сета. Бывают спады в игре. Невозможно держать концентрацию все три часа. Случился сбой, чуть плохо сыграл на своей подаче. Потом класс сказался.
Медведев — главный фаворит Australian Open. Если не опустится ниже своего уровня, то будет в финале. Возможно, это вообще был его самый сложный матч», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 20 января 2022
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:36
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:17
-
12:49
-
12:36
-
12:13
-
11:48
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:23
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:53
-
10:34
-
10:32
-
10:24
-
10:04
-
10:00
Партнерский контент