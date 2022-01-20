Кафельников: сомнений в победе Медведева над Кирьосом не было. Даня — главный фаворит AO

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга Australian Open, в котором его соперником был Ник Кирьос. Медведев победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

«У меня не было сомнений по победе Дани даже после третьего сета. Бывают спады в игре. Невозможно держать концентрацию все три часа. Случился сбой, чуть плохо сыграл на своей подаче. Потом класс сказался.

Медведев — главный фаворит Australian Open. Если не опустится ниже своего уровня, то будет в финале. Возможно, это вообще был его самый сложный матч», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.