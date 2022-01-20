Медведев в чудо-матче победил Кирьоса! Такие поединки становятся легендой

Вот это чудо-розыгрыши, вот это чудо-матч! Чемпион US Open Даниил Медведев и австралиец Ник Кирьос устроили во втором круге Australian Open – 2022 настоящий спектакль. Но в третий круг мог пройти только один. И это Даниил Медведев.

В четверг на Australian Open – 2022 завершились матчи второго круга. Из российских девушек этот барьер успешно преодолели три сеяные – Вероника Кудерметова (28), Анастасия Павлюченкова (10) и Дарья Касаткина (25), причём все победили в двух сетах. У мужчин ещё три спортсмена с номерами посевов тоже довольно уверенно пробились в 1/16 финала – Карен Хачанов (28), Аслан Карацев (18) и Андрей Рублёв (5). Последним на центральный корт вышел Даниил Медведев (2), которому в соперники достался любимец австралийской публики Ник Кирьос.

До Australian Open – 2022 Медведев и Кирьос встречались дважды в 2019 году, и оба раза россиянин уступил – на «Мастерсе» в Риме и в финале ATP-500 в Вашингтоне. В матчах эти двух неординарных теннисистов всегда можно ожидать каких-то сюрпризов. ATP даже собрала подборку нестандартных моментов из прошлых встреч Даниила и Ника. Там были и подачи с руки, и твинеры, и многое другое.

Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Кирьос – один из самых неудобных соперников для Медведева. Неслучайно россиянин проиграл Нику обе предыдущие встречи. А в чём заключается это неудобство, в интервью «Чемпионату» объяснил президент ФТР Шамиль Тарпищев: «У Кирьоса нет ритма игры. Всё зависит от того, как он будет подавать. Он неудобный соперник, играет неровно. Дане нужно держать внимание и чистоту исполнения от себя. Очень сложно при аритмичной игре соперника. И плохо, что это второй раунд. В середине турнира вопросов бы не было, Даня бы уже набрал к тому времени форму».

В ожидании поединка Медведев поделился своим настроем: «Я подготовлюсь. Если сыграю хорошо, ему придётся непросто. Вероятно, у нас будет хороший матч. Легко не будет — ещё и против болельщиков-то. Он накрутит себя, ему нравится играть с топовыми соперниками». Что касается Кирьоса, то он признался, что с радостью принимает этот вызов: «Это будет крутой опыт для меня. Вероятно, он (Медведев. — Прим. «Чемпионата») сейчас лучший игрок в мире. С нетерпением ожидаю встречи. Поэтому-то я и играю. Такие матчи по-прежнему будоражат меня — выходить и сражаться с лучшими. Мне всегда хотелось доказать, что парни вроде меня могут побеждать в таких встречах. Но я не собираюсь подходить к матчу с завышенными ожиданиями. Выйду, повеселюсь, сыграю в свой теннис. У меня есть довольно чёткий план в отношении того, что надо сделать, чтобы добиться успеха».

Матч, как и ожидалось, получился захватывающим и напряжённым. Ник выплёскивал наружу все появлявшиеся у него эмоции, а Даниил полностью закрылся, сконцентрировался на игре, и, казалось, его вообще не интересует, что делает оппонент. Первым до брейк-пойнтов добрался как раз австралиец, но он не использовал два своих шанса, а уже при счёте 1:1 как раз Медведев и сделал первый брейк. Россиянин старался действовать стабильно и с запасом, а вот Кирьос всё время рисковал. Он творил на корте, словно художник, иногда даже в ущерб результату. При счёте 1:3 Ник выполнил подачу с руки и даже выиграл это очко. А в восьмом, упорном гейме, с четвёртой попытки австралиец сделал обратный брейк – 4:4.

Дело дошло до тай-брейка, но там уже Даниил не оставил сопернику шансов – 7:6 (7:1) за 1 час 6 минут. Отметим, что Кирьос по ходу матча несколько раз обращался к судье, высказывая недовольство по разным поводам. То он ругался с ним, что тот слишком рано включает секундомер, отсчитывающий время перед подачей, то жаловался на болельщиков, которые кричали под руку. Опытный бразилец Карлос Бернардес пытался успокоить скандального австралийца, но всё же вынес ему предупреждение за затяжку времени и выслушал ещё большее недовольство со стороны теннисиста. Во втором сете одним из самых напряжённых тоже оказался восьмой гейм, уже на подаче Ника. Пять раз было ровно, австралиец отыграл брейк-пойнт. Причём в одном из эпизодов Кирьос снова подал с руки, но на этот раз не очень удачно. Медведев был готов к такому ходу, быстро выскочил в корт и взял этот розыгрыш. Этот гейм австралиец всё-таки вытащил – 4:4, а вот в следующий раз Даниил сделал брейк, и второй сет на этом завершился – 6:4 за 44 минуты.

На переходе Ник по привычке поговорил с собой громко вслух. Австралиец возмущался, что, как бы мощно он ни подавал, Медведев принимает вообще всё: «Я не могу подавать сильнее!». Тем не менее в третьем сете Кирьос гораздо увереннее играл на своей подаче, не подпуская Даниила к брейк-пойнтам. А при счёте 3:3 Ник неожиданно вцепился в чужой гейм и уверенно сделал брейк. Причём он выдавал такие нестандартные удары, включая твинер, что просто запутал Медведева и завёл и без того разгорячённую толпу. После этого Кирьос на пойманном кураже без проблем быстро довёл сет до победы – 6:4 за 38 минут.

Публикация доступна в «твиттере» Eurosport France. Права на видео принадлежат Eurosport и Australian Open (ITF).

На старте четвёртого сета Ник едва не сделал брейк, но сыграл не очень чётко на брейк-пойнте. А Медведев воспользовался первым же шансом и повёл 4:2. Кирьос попытался вернуть подачу, но не смог, в сердцах даже расколотил ракетку и получил штрафное очко. Начав со счёта 0:15, австралиец так ничего и не смог придумать на своей подаче и отдал этот гейм. 7:6, 6:4, 4:6, 6:2 за 3 часа 4 минуты. Но какой это был чудо-матч, какие чудо-розыгрыши! Такие поединки становятся легендой.

Вот так Даниил Медведев впервые выиграл у Ника Кирьоса, причём на его домашнем корте при бурной поддержке австралийской публики. Даниил присоединился в третьем круге Australian Open к трём другим российским теннисистам. Дальше за выход в 1/8 финала Медведев сразится с Ботиком ван де Зандсхулпом. Лёгкой прогулки здесь не ожидается, ведь в сентябре 2021 года во время триумфального выступления Даниила на US Open именно голландец был единственным соперником, который сумел отобрать у нашего парня сет.

Матч третьего круга Australian Open – 2022 ван де Зандсхулп – Медведев пройдёт в субботу, 22 января.